В России разработали полимербетон, который прочнее зарубежных аналогов

Как отмечают в ведомстве, полученный отечественный полимербетон можно использовать в строительстве фундаментов, дорожных покрытий, мостов и железнодорожных путей, а также при монтаже тяжелого оборудования, где материал должен выдерживать постоянные динамические нагрузки и вибрации. Для его создания ученые использовали эпоксидную смолу в качестве основы. Чтобы превратить ее в прочный конструкционный материал, добавили наполнители: белую сажу и аэросил (мелкодисперсные порошки), оксид железа, рубленое стекловолокно, компонент-защитник от влаги и кварцевый песок. Компоненты смешали и залили в специальные металлические формы, после чего образцы выдерживали при комнатной температуре семь дней — за это время материал полностью затвердел, а наполнители прочно закрепились в его структуре.