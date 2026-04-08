В России разработали полимербетон, который прочнее зарубежных аналогов

ПЕРМЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Полимербетон для строительства, превосходящий по прочности зарубежные аналоги в среднем на 15−20%, создали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Сегодня в мировой практике для строительства применяют полимербетоны на основе эпоксидной смолы, потому что они более прочные и устойчивые к внешним воздействиям. Однако в России системные разработки таких материалов до сих пор отсутствовали. Ученые Пермского политеха впервые разработали отечественный полимербетон, который прочнее зарубежных аналогов на 15−20%, при этом полностью состоит из доступного сырья. Разработка открывает возможности для импортозамещения в строительной отрасли и промышленности», — сообщили в Минобрнауки.
Как отмечают в ведомстве, полученный отечественный полимербетон можно использовать в строительстве фундаментов, дорожных покрытий, мостов и железнодорожных путей, а также при монтаже тяжелого оборудования, где материал должен выдерживать постоянные динамические нагрузки и вибрации. Для его создания ученые использовали эпоксидную смолу в качестве основы. Чтобы превратить ее в прочный конструкционный материал, добавили наполнители: белую сажу и аэросил (мелкодисперсные порошки), оксид железа, рубленое стекловолокно, компонент-защитник от влаги и кварцевый песок. Компоненты смешали и залили в специальные металлические формы, после чего образцы выдерживали при комнатной температуре семь дней — за это время материал полностью затвердел, а наполнители прочно закрепились в его структуре.
«Мы изготовили несколько вариантов смеси с разным содержанием наполнителей, варьируя концентрацию. Для каждого варианта фиксировали внешний вид материала, его консистенцию, удобство укладки, а затем после отверждения оценивали прочность и другие свойства. В результате опытным путем мы определили, что оптимальным является соотношение 40% смолы и 60% наполнителей», — рассказала доктор технических наук, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Галина Шайдурова.
Для проверки прочности образцы полученного материала испытывали на сжатие на гидравлическом прессе, чтобы увидеть, как материал поведет себя под нагрузкой: в фундаменте здания, под опорой моста или массивным оборудованием. По словам Шайдуровой, испытания показали, что разработанный отечественный полимербетон достигает прочности до 106 Мпа, в то время как обычный цементный бетон выдерживает нагрузку примерно 20−40 Мпа, и превосходит и зарубежные аналоги, которые в среднем имеют прочность около 80−90 Мпа. Кроме того, полученный полимербетон также устойчив к влаге, перепадам температур и химическим воздействиям.
Исследование ученых Пермского политеха было проведено в рамках программы «Приоритет-2030».