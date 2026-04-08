Выработка на пилотном потоке водоканала в Арзамасе выросла на 76%

Представители Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Арзамасский водоканал» оценили результаты применения методик федерального проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Обсуждение итогов внедрения принципов бережливого производства состоялось с участием делегации из Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также представителей ООО «Томскводоканал».
По словам главы Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, консультанты РЦК провели на предприятии шестимесячную работу. В течение этого периода 19 специалистов прошли обучение основам бережливого производства.
Результатом этой деятельности стало повышение производительности труда на участке, отвечающем за эксплуатацию и обслуживание канализационных насосных станций в составе системы водоотведения. Как следствие, производительность на одной такой станции возросла на 76%.
Как подчеркнул Максим Черкасов, экспериментальный поток генерирует для компании половину всего дохода. В связи с этим, задача ускорения рабочих процессов при сохранении высокого уровня качества стала первостепенной.
Олег Иванов, глава Регионального центра компетенций, сообщил, что в процессе сотрудничества специалисты и сотрудники предприятия определили двенадцать критических областей для улучшения в рамках данного потока. Основная масса выявленных недочетов касалась организации производственных циклов и технического обслуживания механизмов.
К числу обнаруженных проблем относятся, в частности, времязатратный процесс очистки канализационных насосных станций, отсутствие унифицированной методики сбора отходов, а также параллельное ведение учета выполненных работ как в электронном, так и в бумажном формате. По завершении проекта был утвержден комплекс мер, ориентированных на оптимизацию общей производительности.
