Приток воды в Камское водохранилище прервется к выходным

Приток воды в Камское водохранилище достиг 4690 м3/с и продолжает расти. С 31 марта показатель увеличился в пять раз, сообщает в телеграмм-канале ГИС центра ПГНИУ доктор географических наук, профессор Андрей Шихов.
В середине апреля 2016 года наблюдался аналогичный рост притока в водохранилище. Он спровоцировал почти одновременное формирование пика половодья по всей территории Прикамья, за исключением бассейнов Яйвы и Вишеры. В тот период максимальный показатель достиг почти 16 тысяч м3/с.
По прогнозам, интенсивный рост притока воды продлится еще 2−3 дня, а затем прервется из-за похолодания. Сегодня, 8 апреля, на большей части территории края, кроме южных районов, завершится период активного таяния снега. Процесс возобновится только к концу недели, однако уже с меньшей интенсивностью.