Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приток воды в Камское водохранилище прервется к выходным

Быстрый прирост воды завершится из-за похолодания.

Источник: Комсомольская правда

Приток воды в Камское водохранилище достиг 4690 м3/с и продолжает расти. С 31 марта показатель увеличился в пять раз, сообщает в телеграмм-канале ГИС центра ПГНИУ доктор географических наук, профессор Андрей Шихов.

В середине апреля 2016 года наблюдался аналогичный рост притока в водохранилище. Он спровоцировал почти одновременное формирование пика половодья по всей территории Прикамья, за исключением бассейнов Яйвы и Вишеры. В тот период максимальный показатель достиг почти 16 тысяч м3/с.

По прогнозам, интенсивный рост притока воды продлится еще 2−3 дня, а затем прервется из-за похолодания. Сегодня, 8 апреля, на большей части территории края, кроме южных районов, завершится период активного таяния снега. Процесс возобновится только к концу недели, однако уже с меньшей интенсивностью.