В Прикамье участники СВО заключат соцконтракт без подтверждения уровня доходов

Краевой парламент рассмотрит расширение мер господдержки участникам СВО и членам их семей. Депутаты на майском пленарном заседании рассмотрят законопроект, внесенный губернатором Пермского края.
Согласно инициативе главы региона, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. Если заявитель является инвалидом I или II группы, право на такую меру поддержки получит он сам либо его супруга.
"Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Сейчас право на социальный контракт имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума пояснила пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.
В Прикамье также предлагается продлить компенсацию на оплату ЖКУ для работников государственных и муниципальных организаций, проживающих в селах и поселках, до 31 декабря 2029 года. Ранее поддержка действовала до конца 2026 года.