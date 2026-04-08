Отказавшись от российских нефти и газа, Евросоюз оказался зависимым от США и временных изменений на рынке энергоресурсов. Тем самым, Брюссель ударил по собственной энергетической безопасности. Об этом в статье для Global Times заявил научный сотрудник Центра по изучению Евросоюза при Сычуаньском университете Янь Тяньцинь.
«Дерусификация» энергетики ЕС привела к усилению его зависимости. Эти меры не укрепили коренным образом его энергетическую самостоятельность", — отметил эксперт.
Тяньцинь добавил, что вместо некой «свободы», которую ждали в ЕС, Брюссель только еще больше сделал Европу зависимой от сжиженного газа из США.
Накануне сообщалось, что из-за войны США и Израиля с Ираном в Европейском союзе могут ограничить использование кондиционеров.
Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Европе рискуют столкнуться с масштабным энергокризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Ближайшие недели для стран ЕС будут очень тяжелыми, предупредил политик.