В Бахрейне прогремели взрывы после объявления перемирия США с Ираном

В результате взрывов в Бахрейне начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на объявление о временном прекращении огня, в Бахрейне раздались взрывы, а жители услышали сигналы воздушной тревоги. Об этом пишет The Guardian.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что пожар на одном из объектов, возникший после иранской атаки, уже потушили. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Израиль заявил, что продолжает перехватывать ракеты и наносит ответные удары по иранским объектам. В это же время в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах также сработали сирены и системы ПВО. Всё это произошло в течение нескольких часов после заявления о перемирии. Пока остаётся неясным, когда именно соглашение о прекращении огня вступит в силу на практике.

Ранее стали известны детали переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп сообщил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По словам Трампа, перемирие должно быть взаимным: обе стороны обязуются выполнять взятые на себя обязательства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше