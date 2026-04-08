В Бахрейне прогремели взрывы после объявления перемирия США с Ираном

Несмотря на объявление о временном прекращении огня, в Бахрейне раздались взрывы, а жители услышали сигналы воздушной тревоги. Об этом пишет The Guardian.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что пожар на одном из объектов, возникший после иранской атаки, уже потушили. Пострадавших, по данным ведомства, нет.
Израиль заявил, что продолжает перехватывать ракеты и наносит ответные удары по иранским объектам. В это же время в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах также сработали сирены и системы ПВО. Всё это произошло в течение нескольких часов после заявления о перемирии. Пока остаётся неясным, когда именно соглашение о прекращении огня вступит в силу на практике.