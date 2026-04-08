Памятник ликвидатора Чернобыльской АЭС создают в Красноярске

Монумент установят на Аллее Героев Чернобыля.

В мастерской скульптора Константина Зинича идёт отливка монумента, который установят на Аллее Героев Чернобыля в Советском районе города. Инициатором выступила краевая общественная организация инвалидов «Союз “Чернобыль”.

Прототипами скульптур стали собирательные образы красноярцев, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы. Всего за эту работу орденами и медалями награждены 393 жителя края.

Памятник откроют в год 40-летия трагедии — авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.

Ранее мы сообщали, что памятник Сталину планируют установить в Хакасии.