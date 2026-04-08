Кубок Стэнли определил первую пару: «Даллас» против «Миннесоты»

Регулярный чемпионат НХЛ подошёл к развязке в Западной конференции с первым оформленным противостоянием плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ подошёл к развязке в Западной конференции с первым оформленным противостоянием плей-офф. «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» заняли соседние позиции в Центральном дивизионе и вышли друг на друга в первом раунде Кубка Стэнли-2026.

Обе команды закрепились на втором и третьем местах, что автоматически свело их в очной серии. Формат лиги предусматривает такие пары без дополнительной жеребьёвки.

«Миннесота» закрыла вопрос после победы над «Сиэтлом» — 5:2. «Даллас» оформил результат в матче с «Калгари», дожав соперника в овертайме — 4:3. Эти игры окончательно зафиксировали расстановку в дивизионе.

Старт плей-офф назначен на 18 апреля. Конкретные даты матчей серии лига объявит дополнительно.

Команды уже пересекались в первом раунде несколько лет назад. Тогда серию забрал «Даллас». Теперь соперники вновь выходят друг на друга — уже в новом сезоне и с обновлёнными составами.

