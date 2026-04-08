Сколько дорожных ям официально обнаружили в Уфе

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии руководитель УКХиБ Арсен Латыпов, продолжается оцифровка дорожных ям в приложении ГИС «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» (СКПДИ). Данные о дефектах в ГИС направляют жители.
Всего в системе зафиксировано почти 6,5 тысяч «точек», требующих ремонта. На сегодня проинспектировано 5,6 тыс. из них и выявлено более 1,1 тысячи дефектов общей площадью 6,4 тыс. «квадратов». Ликвидировано 586 «ям» площадью 4,6 тыс. кв. м.
В Уфе данные о дорожных ямах собирает ещё один ресурс — интерактивная карта ямочного ремонта. На неё поступило 485 заявок, из них отклонили 124, остальные в работе, сообщил Арсен Латыпов.
Всего с начала года в ходе ямочного ремонта использовано 1,85 тыс. тонн асфальтобетона на 12,5 тыс. кв. м.
Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчеркивал важность оперативного проведения ямочного ремонта. На оперативном совещании правительства глава минтранса РБ Любовь Минакова информировала, что оцифровку всех ям на региональных дорогах планируется завершить до 1 мая, а устранение дефектов весенней распутицы — до 1 июня. В городах и районах завершить обследование дорог местного значения и их оцифровку нужно до 15 мая, и завершить их устранение до 15 июня.
