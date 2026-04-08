Создан метод безопасной добычи «огненного льда»

«Один кубометр “огненного льда” (газогидрата с метаном внутри) дает до 180 кубометров газа. Запасы России в Арктике огромны. Однако добыча его опасна, так как при разрушении структуры выделяется метан, который усиливает парниковый эффект. К тому же это соединение скрепляет осадочные породы (песчаник, известняк, глину), и без него грунт может обрушиться. Поэтому при добыче скважины укрепляют цементом, в который для вязкости добавляют полимеры. Но вода с этими добавками просачивается в породу и разрушает гидрат раньше, чем цемент успевает застыть. В результате происходит обвал прямо во время строительства. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского политеха совместно с коллегами из Китая и Саудовской Аравии впервые создали компьютерную модель, которая показывает, какие компоненты безопасны для гидратов, а какие могут привести к аварии», — говорится в сообщении.