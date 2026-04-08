Захарова заявила о важной роли России на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва содействовала урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
«Активное вовлечение [России] в оказание содействия урегулированию ситуации было встроено в русле национальных интересов, международного права и в истинно гуманистических целях», — сказала дипломат.
По ее словам, действия России были направлены на мирное разрешение конфликта в строгом соответствии с нормами международного права.
Ранее Вашингтон и Тегеран договорились о паузе в боевых действиях сроком на 14 дней. Трамп распорядился временно не трогать иранские энергетические объекты, а встречу представителей двух стран назначили на 10 апреля в пакистанской столице. Правда, в Израиле тут же уточнили: на Ливан этот мораторий не распространяется.