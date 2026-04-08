В Прикамье стартовали праздничные мероприятия ко Дню Победы.
В этом году в общей сложности их состоится около двух тысяч — самых разных форматов и во всех территориях региона. Они объединят больше миллиона участников и зрителей. Все мероприятия будут объедены общей темой 2026-го года «Спасибо за Победу!».
7 апреля прошёл организационный комитет «Победа» под руководством главы региона Дмитрия Махонина. Участники заседания обсуждали подготовку к празднованию 9 Мая — 81-й годовщины Великой Победы.
Министр культуры Алла Платонова рассказала о том, что к Дню победы в Прикамье готовится серия акций всероссийского и международного масштабов. 24 апреля пройдёт ставший уже традиционным «Диктант Победы». На этот раз историческое тестирование будет посвящено 130-летию маршала Георгия Жукова. Организаторами акции выступят партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Россотрудничество и другие. Тест будет включать 25 вопросов, на которые необходимо будет ответить за 45 минут.
С 1 апреля в муниципалитетах стартовали фестивали, марафоны, акции и квесты. С 17 апреля начнутся занятия в музеях и экскурсии.
С 1 мая жители смогут принять участие в патриотических часах, литературных встречах. Состоятся медиа-программы и торжественные приемы. В отдалённых уголках Прикамья выступят творческие коллективы. Благодаря автоклубам мероприятия пройдут в Чусовском, Лысьвенском, Чайковском, Верещагинском, Кунгурском, Юсьвинском и Пермском округах.
Кроме того, в апреле будет дан старт акции «Красная гвоздика». Эта акция будет работать до июня. С 28 апреля по 9 мая по всему краю пройдёт «Георгиевская лента». А в самые предпраздничные дни — с 1 по 9 мая стартуют поисковые экспедиции «Вахта памяти», международная акция «Сад памяти», флешмоб «Эхо Победы» и «Бессмертный полк».
К Дню победы специальные программы подготовили театры Пермского края. Коми-Пермяцкий драматический театр представит постановку «Живи и помни». Пермский театр оперы и балета подготовил концерт солистки Ирины Байковой. Концерт «Память между строк» состоится в частной филармонии «Триумф». Театр юного зрителя покажет серию спектаклей — «Синий платочек», «Браво, конферансье!» и «Неотправленные письма».
Музеи Пермского края будут представлять жителям свои тематические программы. В Коми-Пермяцком краеведческом музее состоится программа «Слава солдатская». Чердынский музей подготовил выставку «Как солдат домой возвращался» и квест «Вспомним героев!» (пройдёт 6 мая). Пермский краеведческий музей в День победы организует акцию «Фронтовое письмо».
Киноуроки «Уроки Победы» организует в апреле и мае «Пермская синематека». В апреле-мае режиссер фильма «Глубокий тыл» о жизни жителей Прикамья в годы войны (премьера состоялась в 2025 году) Павел Печёнкин отправится в демонстрационную экспедицию и покажет фильм в Губахе, Кизеле, Гремячинске, Березниках и Звездном, а 9 мая ленту продемонстрируют в синематеке.
Библиотеки Прикамья также внесут свой вклад в празднование Дня Победы. Краевая библиотека А. М. Горького откроет книжную выставку «Оружие Победы», а 5 мая проведёт концерт «С песней по жизни». Краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина подготовила цикл тематических мероприятий для самых юных читателей «Победный май» и выставку «Дорогами Победы», которые будут доступны в мае. Специальная библиотека для слепых организует цикл громких чтений «Всё это в памяти моей».
Более 1900 мероприятий пройдут в муниципалитетах. В Добрянке пройдёт «Театрализованное шествие», в ЗАТО «Звездный» фестиваль «Слава тебе, солдат!», в Красновишерске — флешмоб с песнями «День Победы» и «Катюша», в Лысьве — битва хоров «Песни для наших победителей», в Осе откроется выставка «О Родине. О мужестве. О славе», в Очере — «Гвардейцы фронта и тыла».
Участники заседания рассказали, что уже с 1 марта улицы, дома и общественный транспорт стали украшать к празднику. Праздничное оформление должно завершиться к 8 мая. К маю будут приводить в порядок мемориалы и воинские захоронения.
В региональном Минтербезе отметили, что для обеспечения безопасности в дни празднования 81-й годовщины Победы организуют оперативное взаимодействие силовых ведомств. За правопорядком будут следить более 6,6 тысяч видеокамер единой системы видеонаблюдения.
На заседании муниципалитетам поручили усилить антитеррористическую защищённость объектов празднования. Все площадки пройдут необходимую подготовку, будут оборудованы металлодетекторами и металлическими ограждениями. В праздничные дни — с 1 по 12 мая памятники, стелы и воинские захоронения будут взяты под охрану, в том числе силами ЧОП, народных дружин и казачества.