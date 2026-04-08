В Самаре проведут реконструкцию Ракитовского шоссе

Мэрия Самары скорректировала программу развития дорог до 2030 года. Одним из пунктов значится реконструкция Ракитовского шоссе.

Согласно документу, модернизировать планируется участок от Московского шоссе до улицы Магистральной протяженностью 4,1 км. Однако параметры реконструкции не обозначены.

Работы запланированы на 2029−2030 годы. Финансирование предусмотрели в объеме 1,05 млрд рублей. Причем большую часть средств власти рассчитывают привлечь из вышестоящих бюджетов.

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал реконструкцию Ракитовского шоссе. Также на 2027−2028 годы запланирован капремонт расположенного там путепровода.

