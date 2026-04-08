В Енисейске задержали бесправника с ребенком в машине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейске сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Nissan Sunny, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
В машине он перевозил 4-летнего ребенка без специального кресла.
При проверке по базам данных выяснилось, что водитель лишен прав. Поэтому к ответственности также привлекли владелицу автомобиля — супругу нарушителя.
Суд назначил водителю штраф в размере 30 тысяч рублей. Общая сумма штрафов, наложенных на семью, составила 65 тысяч рублей, сообщили в краевом МВД.