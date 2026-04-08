В Добрянке 9 апреля простятся с погибшим педагогом Олесей Багута

Прощание с педагогом добрянской школы № 5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Антонов.
Церемония начнется в 10:00 во Дворце культуры и спорта имени Ладугина, отпевание пройдет в храме Рождества Пресвятой Богородицы (оно начнется в 11 утра).
«Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал ее как добрый, мудрый и отзывчивый человек. Светлая память», — написал руководитель муниципалитета на своей странице в соцсети.
Напомним: накануне утром завуч Олеся Багута вышла на крыльцо, чтобы провести зарядку с учениками, — отмечался День здоровья. Тогда на нее с ножом напал девятиклассник — он несколько раз ударил ее и убежал. Истекавшую кровью учительницу доставили в больницу, но она скончалась.
«Она даже голос не повышала никогда ни на кого», — говорят коллеги. Ученики подтверждают: «Она была очень добрым человеком, и заниматься у нее всегда было интересно».
17-летний агрессор вскоре сам пришел на место преступления, где его и задержали. По имеющейся информации, он плохо учился, оставался на второй год, состоял на учете в полиции. Одна из предварительных версий трагедии: парня не допустили до экзаменов из-за плохой успеваемости.