Шашлыки под угрозой: пикник на природе может обернуться штрафом в Хабаровске

В Хабаровском крае с 3 апреля действует особый противопожарный режим, а это значит, что мангалы и барбекю попали под запрет. Любители съездить на майские на шашлыки рискуют заплатить многотысячные штрафы, а если пламя вырвется из-под контроля — попасть под уголовное дело. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает, что может грозить за ароматный кусочек мяса, приготовленный на открытом огне на даче или в гараже.
Первые весенние шашлыки — своего рода прощание с долгой холодной зимой. Ароматный запах мяса, сочные овощи, слегка поджаренные на костре лепешки и громкий смех родных и близких. Дача с беседкой, любимое «дикое» место где-нибудь в лесочке или гараж — у каждого свои локации. Но как только разжигаются первые в сезоне угли, наступает ответственность — в регионе действует особый противопожарный режим.
Термин у всех на слуху, но что за ним кроется? Это профилактическая мера, необходимая для снижения риска возникновения палов и ландшафтных пожаров. В этот период разведение открытого огня под полным (хоть и временным) запретом. Сжигание сухой травы и мусора, приготовление шашлыка и барбекю — всё попадает под ограничение. И принцип «я у себя что хочу, то и делаю» не работает.
Запрет действует не только на собственные участки: леса вообще закрываются для посещения. В них нельзя ни заезжать, ни гулять, ни уж тем более разводить открытый огонь — даже малейшая искра может привести к непоправимым последствиям как для природы, так и для человека.
А что гаражи? Вроде сухой травы нет, леса — тоже, но опасности от этого меньше не становится. Внутри бензин, растворители, ветошь, а машины и техника вмиг вспыхнут быстрее, чем успеешь это заметить. Да и к тому же в каждом ГСК есть внутренние правила, в которых вряд ли прописано разрешение на разведение открытого огня.
За соблюдением правил устанавливается жесткий контроль. Сотрудники МЧС, полиции и органов самоуправления проводят рейды в населенных пунктах и садовых товариществах. Помогают им беспилотники. Нарушителям грозят штрафы — предупреждение больше не работает. Граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 60 тысяч, юридические лица — от 400 до 800 тысяч рублей.
«Особый противопожарный режим — сигнал к тому, что в крае повышается риск возникновения пожаров и предпринимаются дополнительные меры для его уменьшения. Причиной лесных и природных возгораний весной чаще всего становится человек — умышленно или нет. Каждый пожар расследуется, устанавливаются причины и виновники. В зависимости от ущерба нарушителю может грозить ответственность вплоть до уголовной», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
А как же майские шашлыки? Жарить шашлыки можно в специально отведенных местах, например, на аккредитованных базах отдыха. Список находится в разработке, обычно он не очень большой. Другой выход не остаться на майские без ароматного мяса — купить готовый шашлык в кафе или ресторане. Да, это не так антуражно, но зато убережет природу, имущество и ваше здоровье.