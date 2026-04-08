Как сажать, чтобы росло: красноярским дачникам объяснили правила «соседства» на грядках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярским огородникам напомнили о принципах совместной посадки культур, которые позволяют повысить урожайность и снизить риск заболеваний растений.

Рекомендации дали специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Как поясняют эксперты, перед посевом важно продумать схему размещения культур с учетом севооборота. Чередование растений помогает избежать истощения почвы и распространения вредителей. После томатов, перца и огурцов на грядках рекомендуют высаживать зелень или капустные культуры, а затем — корнеплоды и бобовые.

Отдельное внимание уделяется аллелопатии — взаимному влиянию растений друг на друга. Одни культуры усиливают рост соседей, другие, напротив, угнетают. Так, картофель хорошо развивается рядом с бобовыми, луком и чесноком, которые дополнительно защищают его от болезней. Томатам подходят базилик, петрушка и мята, но не подходят картофель и перец. Огурцы «уживаются» с бобовыми и зеленью, а свекла — почти со всеми овощами, кроме бобовых.

Специалисты отмечают, что правильное соседство позволяет сократить использование химических средств защиты. Пряные травы — базилик, мята, шалфей — отпугивают вредителей и улучшают состояние почвы. Например, календула защищает томаты от тли, а лаванда помогает бороться со слизнями.

Для восстановления почвы также рекомендуют использовать сидераты — горчицу, люпин, фацелию и другие культуры, которые обогащают грунт и подавляют сорняки.

Соблюдение этих принципов, отмечают эксперты, помогает получать более стабильный и качественный урожай без лишней химии.