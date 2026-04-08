Как сажать, чтобы росло: красноярским дачникам объяснили правила «соседства» на грядках

Отдельное внимание уделяется аллелопатии — взаимному влиянию растений друг на друга. Одни культуры усиливают рост соседей, другие, напротив, угнетают. Так, картофель хорошо развивается рядом с бобовыми, луком и чесноком, которые дополнительно защищают его от болезней. Томатам подходят базилик, петрушка и мята, но не подходят картофель и перец. Огурцы «уживаются» с бобовыми и зеленью, а свекла — почти со всеми овощами, кроме бобовых.