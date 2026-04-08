Жительница Минусинска пожаловалась на продажу битых куриных яиц в магазине

Жительница Минусинского округа пожаловалась в Роспотребнадзор на магазин, в котором продавали битые куриные яйца.
Специалисты ведомства во время выездного обследования выяснили, что жалоба женщины подтвердилась.
«Это является прямым нарушением действующего законодательства (п.п. з п. 8.11 СП 2.3.6.3668−20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию”). Реализация битых яиц недопустима, так как через повреждённую скорлупу в продукт могут проникнуть микроорганизмы, что представляет опасность для здоровья потребителей», — уточнили в красноярском Роспотребнадзоре.
По данному факту Управление объявило владельцу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В ведомстве также добавили, что поскольку яйца являются хрупким пищевым продуктом, то их целостность лучше проверять непосредственно в магазине перед покупкой. Если повреждения будут обнаружены уже дома, доказать, что недостатки возникли по вине продавца до момента покупки, а не в процессе транспортировки потребителем, будет достаточно проблематично.
