Милиция ищет минчанина, который ушел из дома 18 марта и пропал. Подробности публикует телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
Разыскивается 34-летний житель Минска Александр Бакинский. 18 марта мужчина ушел из квартиры, расположенной по улице Автодоровской в белорусской столице и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
На вид минчанину 30−35 лет, рост — 170−175 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка. Мужчина был одет в черную шапку с эмблемой «Динамо Минск». На нем были темно-синяя куртка, байка черно-зеленого цвета с зеленым капюшоном, а также черная поясная сумка серебристым замком-молнией, светло-голубые джинсы, белые кроссовки.
Милиция опубликовала фото минчанина, который ушел из дома 18 марта и пропал. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
Белорусов, которым известна какая-либо информация о местонахождении минчанина, просят сообщить ее в Московское РУВД Минска по указанным телефонам: 8029−598−35−41, 8017−239−63−39, 102. Также информацию можно отправить в чат-бот милиции: t.me/WeNear_MVD_bot.
