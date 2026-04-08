Хабаровские студенты решили судьбу поездов и логистики на всероссийской олимпиаде

В Хабаровске на базе ДВГУПС завершились жаркие интеллектуальные баталии. Студенты-транспортники со всего Дальнего Востока и других регионов боролись за звание лучших в рамках IX сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Наш город вошел в элитный список из девяти площадок финала, встав в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Эта олимпиада — часть нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Здесь нет скучной теории, только суровая практика. Будущие бакалавры корпели над графиками движения пассажирских поездов и рассчитывали экономию составов. Магистры зашли еще дальше: они решали сложные кейсы по мультимодальным перевозкам и создавали цифровые дашборды для управления логистикой.
— Студенты продемонстрировали навыки решения реальных производственных задач, с которыми специалисты сталкиваются ежедневно, — отметили в региональном министерстве образования и науки.
Всего в финале по направлению «Транспорт» по всей стране участвовали 199 человек. Интрига сохранится до мая — именно тогда объявят имена победителей.
Ставки высоки: медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей. Но, пожалуй, главный приз — это карьерный лифт. Дипломанты смогут поступить в магистратуру ведущих вузов на льготных условиях, а многие финалисты уже получили предложения о стажировках и работе в крупнейших транспортных компаниях страны.
