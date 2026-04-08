В Ростовской области за чертой бедности остаются 319 тысяч человек

В 2025 году за чертой бедности в Ростовской области проживают более 319 тыс. человек, что составляет 7,7% от общего числа населения региона.
Динамика показателя за последние годы демонстрирует снижение уровня бедности: 2020 год: 10% (около 545,8 тыс. жителей); 2023 год: 9,6%; 2024 год: около 318 тыс. человек; 2025 год: 319 тыс. человек (7,7%).
Несмотря на положительную динамику, значительная часть населения региона остаётся в категории граждан с низкими доходами.