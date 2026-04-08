WP: Хегсет лжет Трампу об успехах американских военных в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет передает американскому лидеру Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве военных США. Такое мнение во вторник, 7 апреля, выразили в издании Washington Post, ссылаясь на источники.
— Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию, — заявил один из чиновников администрации Белого дома.
В материале в качестве примера привели операцию по спасению американских пилотов. По мнению журналистов, она продемонстрировала, что Тегеран действительно может угрожать военнослужащим США.
В начале недели Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «страна уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку до 3:00 8 апреля. Однако позже президент США внезапно заявил о перемирии.
3 апреля стало известно, что штурмовик A-10 Warthog, принадлежащий американской армии, потерпел крушение в районе Персидского залива. Судно разбилось недалеко от Ормузского пролива.