Участница шоу Агзамова раскрыла секрет идеальных куличей

Для покрытия куличей Евгения использует помадку из маршмеллоу — её густота, белизна и плотность идеальны. Но есть нюанс: она очень быстро застывает, поэтому украшать нужно мгновенно. Для декора чаще всего используется натуральный бельгийский шоколад. А ещё кондитер советует присмотреться к бисквитному мху: украшать им просто, с этим справятся даже дети, понадобится только микроволновка.