Участница шоу Агзамова раскрыла секрет идеальных куличей

Пасха — особенный праздник, который пахнет теплом, детством и чем-то очень родным. Для кондитера это ещё и время профессиональных вызовов: как сделать кулич не просто красивым, а по-настоящему вкусным, ароматным и запоминающимся?
Секретами приготовления пасхального угощения делится Евгения Свистова — кондитер, шоколадный флорист, участница шоу «Король десертов» (16+) с Ренатом Агзамовым и владелица мастерской подарков, где уже более восьми лет создают не только десерты, но и авторские вещи ручной работы, включая украшения.
С душой и списком.
С Пасхой у Евгении связаны теплые воспоминания. Её бабушка Настя в большущем тазу вымешивала тесто, пекла куличи в печи на всю семью. Это было какое‑то волшебство! Женя прибегала к ней каждый час — наблюдать, что происходит, наслаждаться ароматами. Поэтому сейчас православный праздник занимает особое место в жизни кондитера.
К Пасхе Евгения готовится основательно — задолго до даты продумывает детали оформления, список покупок и декор. Никакой спешки — только вдумчивый подход и любовь к деталям.
«Основа ароматных куличей, возможно, не самая очевидная — это начинка, — делится Евгения. — От того, какой выбран изюм, насколько тщательно его перебрать, в чём вымочены сухофрукты, зависит очень многое».
Главная изюминка куличей Евгении — домашние апельсиновые цукаты. На их изготовление уходит целый день, иногда даже два, но результат того стоит.
«Этот волшебный аромат невозможно забыть», — улыбается кондитер.
Чаще всего в куличи мастер добавляет смесь из изюма, вяленой вишни и клюквы, заранее вымоченных в свежевыжатом апельсиновом соке, плюс те самые домашние цукаты.
Нежность и классика.
Евгения признаётся, что её фаворит — мягкий, сочный, творожный бездрожжевой кулич. Главное правило: кексовое тесто нужно пропечь до «сухой зубочистки», при этом время в каждой духовке может быть разным. Есть также вариант изготовления царского кулича с кремом на дрожжевом тесте — за пушистые волокна в семье четвёртый год отвечает дочь Виктория, большой специалист по дрожжевому тесту.
Для покрытия куличей Евгения использует помадку из маршмеллоу — её густота, белизна и плотность идеальны. Но есть нюанс: она очень быстро застывает, поэтому украшать нужно мгновенно. Для декора чаще всего используется натуральный бельгийский шоколад. А ещё кондитер советует присмотреться к бисквитному мху: украшать им просто, с этим справятся даже дети, понадобится только микроволновка.
Рецепт творожного кулича без дрожжей от Евгении:
Ингредиенты:
Творог без крупинок — 270 г;
Сливочное масло 82,5% — 150 г;
Сахар — 220 г;
Яйца С0 — 3 шт.;
Мука — 300 г;
Разрыхлитель — 10 г;
Смесь сухофруктов (изюм, вишня, клюква), вымоченная в апельсиновом соке — 100 г;
Домашние апельсиновые цукаты — 30 г.
Приготовление.
1. Растереть масло комнатной температуры с сахаром до бела, добавить яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая.
2. Добавить творог, перемешать.
3. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать, затем аккуратно вмешать сухофрукты и цукаты.
4. Выложить тесто, из одной порции хватает ориентировочно на две формы диаметром 11 см, выпекать до сухой зубочистки при температуре 160 градусов (время зависит от духовки).
5. Остудить, покрыть маршмеллоу-помадкой, украсить шоколадом или бисквитным мхом.
Читайте состав.
Если кулич хранился в холодильнике, перед подачей достаньте его хотя бы за полчаса, чтобы масло в составе размягчилось. Так вкус раскроется полностью. Если нет времени на приготовление, кулич можно купить. Евгения советует разграничивать магазинные куличи и куличи у мастериц.
«В магазине чаще всего встречаются творожные, которые стоят дороже, и обычные дрожжевые. Смотрите на состав: есть ли там сливочное масло? Чаще всего, его нет», — предупреждает кондитер.
У мастериц огромное разнообразие пасхальных угощений — куличи, пасхи, панеттоне, краффины. Состав качественный, мастера искренне стараются, чтобы клиенты возвращались из года в год.
«Я сама, когда искала свой идеальный вкус, заказывала на пробу у коллег разные варианты — и остановилась на творожной основе, нашла свои варианты украшений и начинки», — признаётся Евгения.