Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участница шоу Агзамова раскрыла секрет идеальных куличей

К Пасхе Евгения Свистова готовится основательно — задолго до даты продумывает детали оформления, список покупок и декор.

Источник: АиФ Воронеж

Пасха — особенный праздник, который пахнет теплом, детством и чем-то очень родным. Для кондитера это ещё и время профессиональных вызовов: как сделать кулич не просто красивым, а по-настоящему вкусным, ароматным и запоминающимся?

Секретами приготовления пасхального угощения делится Евгения Свистова — кондитер, шоколадный флорист, участница шоу «Король десертов» (16+) с Ренатом Агзамовым и владелица мастерской подарков, где уже более восьми лет создают не только десерты, но и авторские вещи ручной работы, включая украшения.

С душой и списком.

С Пасхой у Евгении связаны теплые воспоминания. Её бабушка Настя в большущем тазу вымешивала тесто, пекла куличи в печи на всю семью. Это было какое‑то волшебство! Женя прибегала к ней каждый час — наблюдать, что происходит, наслаждаться ароматами. Поэтому сейчас православный праздник занимает особое место в жизни кондитера.

К Пасхе Евгения готовится основательно — задолго до даты продумывает детали оформления, список покупок и декор. Никакой спешки — только вдумчивый подход и любовь к деталям.

«Основа ароматных куличей, возможно, не самая очевидная — это начинка, — делится Евгения. — От того, какой выбран изюм, насколько тщательно его перебрать, в чём вымочены сухофрукты, зависит очень многое».

Главная изюминка куличей Евгении — домашние апельсиновые цукаты. На их изготовление уходит целый день, иногда даже два, но результат того стоит.

«Этот волшебный аромат невозможно забыть», — улыбается кондитер.

Чаще всего в куличи мастер добавляет смесь из изюма, вяленой вишни и клюквы, заранее вымоченных в свежевыжатом апельсиновом соке, плюс те самые домашние цукаты.

Нежность и классика.

Евгения признаётся, что её фаворит — мягкий, сочный, творожный бездрожжевой кулич. Главное правило: кексовое тесто нужно пропечь до «сухой зубочистки», при этом время в каждой духовке может быть разным. Есть также вариант изготовления царского кулича с кремом на дрожжевом тесте — за пушистые волокна в семье четвёртый год отвечает дочь Виктория, большой специалист по дрожжевому тесту.

Для покрытия куличей Евгения использует помадку из маршмеллоу — её густота, белизна и плотность идеальны. Но есть нюанс: она очень быстро застывает, поэтому украшать нужно мгновенно. Для декора чаще всего используется натуральный бельгийский шоколад. А ещё кондитер советует присмотреться к бисквитному мху: украшать им просто, с этим справятся даже дети, понадобится только микроволновка.

Рецепт творожного кулича без дрожжей от Евгении:

Ингредиенты:

Творог без крупинок — 270 г;

Сливочное масло 82,5% — 150 г;

Сахар — 220 г;

Яйца С0 — 3 шт.;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Смесь сухофруктов (изюм, вишня, клюква), вымоченная в апельсиновом соке — 100 г;

Домашние апельсиновые цукаты — 30 г.

Приготовление.

1. Растереть масло комнатной температуры с сахаром до бела, добавить яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая.

2. Добавить творог, перемешать.

3. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать, затем аккуратно вмешать сухофрукты и цукаты.

4. Выложить тесто, из одной порции хватает ориентировочно на две формы диаметром 11 см, выпекать до сухой зубочистки при температуре 160 градусов (время зависит от духовки).

5. Остудить, покрыть маршмеллоу-помадкой, украсить шоколадом или бисквитным мхом.

Читайте состав.

Если кулич хранился в холодильнике, перед подачей достаньте его хотя бы за полчаса, чтобы масло в составе размягчилось. Так вкус раскроется полностью. Если нет времени на приготовление, кулич можно купить. Евгения советует разграничивать магазинные куличи и куличи у мастериц.

«В магазине чаще всего встречаются творожные, которые стоят дороже, и обычные дрожжевые. Смотрите на состав: есть ли там сливочное масло? Чаще всего, его нет», — предупреждает кондитер.

У мастериц огромное разнообразие пасхальных угощений — куличи, пасхи, панеттоне, краффины. Состав качественный, мастера искренне стараются, чтобы клиенты возвращались из года в год.

«Я сама, когда искала свой идеальный вкус, заказывала на пробу у коллег разные варианты — и остановилась на творожной основе, нашла свои варианты украшений и начинки», — признаётся Евгения.