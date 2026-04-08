В Хабаровске женщина украла у знакомого 170 тысяч и смартфон

Сотрудники отдела полиции № 7 установили, что 48-летняя горожанка, находясь в доме на улице Черемховской, воспользовалась тем, что хозяин уснул в состоянии опьянения. Она похитила смартфон и банковские карты, а затем обналичила сбережения. Деньги были потрачены на одежду, продукты и личные нужды, а телефон фигурантка сдала в комиссионный магазин за одну тысячу рублей.