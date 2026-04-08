В Хабаровске женщина украла у знакомого 170 тысяч и смартфон

Злоумышленница воспользовалась тем, что мужчина уснул в состоянии опьянения, и обналичила его сбережения.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже у знакомого денег и смартфона на общую сумму порядка 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию за помощью обратился житель Кировского района. Мужчина рассказал, что после застолья у него пропали с банковской карты 163 тысячи рублей и смартфон стоимостью 5 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции № 7 установили, что 48-летняя горожанка, находясь в доме на улице Черемховской, воспользовалась тем, что хозяин уснул в состоянии опьянения. Она похитила смартфон и банковские карты, а затем обналичила сбережения. Деньги были потрачены на одежду, продукты и личные нужды, а телефон фигурантка сдала в комиссионный магазин за одну тысячу рублей.

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.