Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработан новый подход для точного компьютерного моделирования лекарств

Метод также позволяет отсеивать неэффективные или токсичные соединения на ранних этапах исследования, сокращая количество дорогостоящих лабораторных тестов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) разработали модель, которая позволяет повысить точность предсказаний взаимодействия потенциальных лекарственных соединений с мембранами клеток пациента. Эксперименты проводились на флавоноидах — природных пигментах, которые придают цвет овощам и фруктам и в то же время являются антиоксидантами, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

«Мы разработали надежный фреймворк для более точного предсказания того, как новые лекарственные соединения будут взаимодействовать с мембранами клеток. Моделирование помогает понять, как молекулы меняют жесткость или электростатику мембран, что может лежать в основе их антиоксидантного или противоопухолевого действия. Выбранный подход позволяет повысить точность компьютерного моделирования, а также отсеивать неэффективные или токсичные соединения на ранних этапах исследования, сокращая количество дорогостоящих лабораторных тестов», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника Лаборатории моделирования мембран и ионных каналов ИНЦ РАН Анны Малыхиной.

Уточняется, что поиск и исследование новых лекарственных соединений — это длительный и дорогостоящий процесс, который требует большого числа команд разнопрофильных специалистов. Сегодня для снижения стоимости поиска и внедрения новых препаратов активно используются методы цифрового моделирования химических соединений, которые не требуют затрат на реагенты и наличие лабораторной инфраструктуры. Однако для эффективного моделирования действия лекарств компьютерные алгоритмы должны быть максимально приближены к реальным экспериментам.

По данным пресс-службы, в качестве исследуемого вещества ученые Института цитологии использовали три соединения класса флавоноидов (байкалеин, хризин и лютеолин) — это обширная группа природных растительных пигментов, которые придают овощам, фруктам, ягодам и цветам яркие цвета (красный, синий, желтый). Они являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки человека от старения и повреждений, а также укрепляют сосуды, регулируют иммунитет и уменьшают воспаления. Эти соединения были выбраны в качестве модельных, поскольку уже много лет ученые изучают их полезные свойства.

«Результаты моделирования мы сравнили с реальными экспериментами в лаборатории: при помощи метода дифференциальной сканирующей микрокалориметрии измерили влияние флавоноидов на фазовые переходы липидов клеточной мембраны и их упаковку. Сравнение результатов моделирования при помощи нашего фреймворка и лабораторных экспериментов с реальными соединениями показало высокую степень достоверности компьютерной симуляции», — добавила Малыхина.

Исследования поддержаны грантом РНФ.