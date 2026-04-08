Разработан новый подход для точного компьютерного моделирования лекарств

По данным пресс-службы, в качестве исследуемого вещества ученые Института цитологии использовали три соединения класса флавоноидов (байкалеин, хризин и лютеолин) — это обширная группа природных растительных пигментов, которые придают овощам, фруктам, ягодам и цветам яркие цвета (красный, синий, желтый). Они являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки человека от старения и повреждений, а также укрепляют сосуды, регулируют иммунитет и уменьшают воспаления. Эти соединения были выбраны в качестве модельных, поскольку уже много лет ученые изучают их полезные свойства.