Цены на нефть Brent рухнули на 15% после сообщения о перемирии США и Ирана

Стоимость черного золота опустилась ниже отметки $92 впервые с 11 марта.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года в начале торгов на лондонской бирже ICE упала на 15%, опустившись ниже $92 за баррель впервые с 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:00 мск, Brent снижалась до $92,5 за баррель, к 03:05 ускорила падение до $91,16. К 07:00 мск стоимость составляла $94,56 за баррель (минус 13,46%). Нефть марки WTI с поставкой в мае также подешевела — до $96,28 за баррель (минус 14,76%).

Падение стоимости топлива происходит на фоне новостей о перемирии между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Переговоры сторон запланированы на 10 апреля в Исламабаде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва активно содействовала урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, действия России были встроены в русло национальных интересов, международного права и гуманистических целей.

