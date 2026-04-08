Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Хаменеи впервые с начала войны поручил двигаться к сделке с США

В Иране заговорили о компромиссах после ультиматума Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны дал указание своим переговорщикам двигаться к соглашению с США. Это произошло на фоне жёсткого ультиматума президента Дональда Трампа. Информацию об этом предоставило американское издание Axios.

Ещё 6 апреля американские и израильские официальные лица узнали о неожиданном дипломатическом повороте. Пока Трамп публично грозил полным уничтожением, за кулисами начался активный поиск компромисса.

В последние часы перед возможной масштабной бомбардировкой американские военные в Пентагоне и на Ближнем Востоке готовились к ударам. Один из представителей Минобороны США позже признался, что никто не понимал, чем всё закончится, и ситуация казалась настоящим безумием.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. По его словам, есть прочная основа для долгосрочного соглашения. Об этом он сообщил после объявления двухнедельного перемирия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше