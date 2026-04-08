Axios: Хаменеи впервые с начала войны поручил двигаться к сделке с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны дал указание своим переговорщикам двигаться к соглашению с США. Это произошло на фоне жёсткого ультиматума президента Дональда Трампа. Информацию об этом предоставило американское издание Axios.
Ещё 6 апреля американские и израильские официальные лица узнали о неожиданном дипломатическом повороте. Пока Трамп публично грозил полным уничтожением, за кулисами начался активный поиск компромисса.
В последние часы перед возможной масштабной бомбардировкой американские военные в Пентагоне и на Ближнем Востоке готовились к ударам. Один из представителей Минобороны США позже признался, что никто не понимал, чем всё закончится, и ситуация казалась настоящим безумием.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. По его словам, есть прочная основа для долгосрочного соглашения. Об этом он сообщил после объявления двухнедельного перемирия.