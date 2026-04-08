Не КВЭкай. Когда и где сделать прививку от клещевого энцефалита

«Поскольку вся территория Прикамья является эндемичной, вакцинация против КВЭ очень важна. Этот вирус, попадая в человеческий организм, остаётся там навсегда. Среди самых тяжёлых последствий заболевания парезы (неврологическое состояние, когда снижается двигательная активность мышц. — Авт.) и параличи, которые не проходят, — отмечает Вадислав Семериков. — Судя по нашим наблюдениям, число инфицированных клещей в среднем невелико в Прикамье и составляет в последние полтора-два года около 1,5%. Но у нас есть северные территории (Красновишерск, Чердынь, Березники, Соликамск), где показатель выше примерно в два раза. Чаще всего присасывание клещей происходит за пределами городов, парки и скверы в населённых пунктах обычно безопасны. Жители южной части региона обращаются к врачам из-за клещей реже, чем северной».