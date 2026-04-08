Не КВЭкай. Когда и где сделать прививку от клещевого энцефалита

В крае уже проснулись клещи: первые пострадавшие есть как среди взрослых, так и среди детей. Встретиться с членистоногим можно в любом округе — эндемична вся территория региона. Защитить здоровье от самого опасного из переносимых клещами заболеваний — энцефалита — способна только прививка.
Поздно ли её делать этой весной? Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.
Два десятка инфекций.
Клещи переносят около двадцати заболеваний. Наиболее опасные из них — клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и боррелиоз (другое название — болезнь Лайма). Причём встретиться с паразитом можно в любом уголке региона.
«Поскольку вся территория Прикамья является эндемичной, вакцинация против КВЭ очень важна. Этот вирус, попадая в человеческий организм, остаётся там навсегда. Среди самых тяжёлых последствий заболевания парезы (неврологическое состояние, когда снижается двигательная активность мышц. — Авт.) и параличи, которые не проходят, — отмечает Вадислав Семериков. — Судя по нашим наблюдениям, число инфицированных клещей в среднем невелико в Прикамье и составляет в последние полтора-два года около 1,5%. Но у нас есть северные территории (Красновишерск, Чердынь, Березники, Соликамск), где показатель выше примерно в два раза. Чаще всего присасывание клещей происходит за пределами городов, парки и скверы в населённых пунктах обычно безопасны. Жители южной части региона обращаются к врачам из-за клещей реже, чем северной».
В первую очередь под угрозой люди, чья профессиональная деятельность связана с посещением леса. Для них прививка от КВЭ обязательна, говорит эксперт. Кроме того, важно вакцинироваться садоводам. На них приходится около 30−40% инфицированных КВЭ людей. В особой опасности те, чьи дачи находятся в лесу.
Пострадать от паразита можно, даже если сам не ходил на природу. Нередко клещей людям приносят домашние животные: кошки и собаки.
«Ещё один важный момент: примерно в 7−10% случаев клещ присасывается к человеку, а потом уходит. В таких случаях пациенты говорят, что были в лесу, клеща на себе не наблюдали, но на коже появилась микротравма, — рассказывает Вадислав Семериков. — Отличие таких микротравм в том, что обычно они появляются в самых мягких частях тела: за ухом, в области шеи и т. д».
Иммунитет на всю жизнь.
Прививка от КВЭ даёт человеку пожизненный иммунитет от этого заболевания. Но чтобы он появился, нужно прививаться по схеме. Стандартная предусматривает два введения препарата с интервалом в шесть месяцев.
«Обычно мы рекомендуем делать первую прививку осенью, а вторую — весной. Через год идёт ревакцинация. После этого считается, что человек привит против КВЭ. Затем раз в три года нужна дополнительная ревакцинация для бустер-эффекта (усиления действия вакцины. — Авт.). Считается, что полную защиту человек получает после восьми профилактических введений. Препарат для вакцинации по этой схеме есть во всех поликлиниках, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края», — отмечает Вадислав Семериков.
Детей обычно прививают с трёх лет. Однако есть московская вакцина «Клещ-Э-Вак», которая показана с года. Мы рекомендуем использовать её семьям, которые любят активный туризм.
«Существует и ускоренная схема вакцинации. О ней хотелось бы в первую очередь рассказать жителям северных территорий Прикамья, к примеру, Березников, Соликамска, Красновишерска, Чердыни. К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда взрослые люди приходят весной и говорят, что никогда не прививались от КВЭ, но в скором времени собираются ехать в территорию, где много клещей, — рассказывает специалист. — На такой случай есть экстренная схема вакцинации».
Интервал между прививками сокращается до месяца или даже 14 дней. Используется томский препарат «ЭнцеВир». Однако надёжнее обычная схема вакцинации, говорит специалист.
Кому можно?
Вакцинироваться от КВЭ можно только при условии, что здоров.
«Любое воспалительное заболевания — это противопоказание. Следует дождаться выздоровления. Если речь о хроническом заболевании, важно перевести его в стадию ремиссии, — подчёркивает эксперт. — Перед прививкой в обязательном порядке обращаемся к врачу. После осмотра, который включает измерение температуры, вас направляют в процедурный кабинет. Сегодня у нас есть возможность выдавать пациентам прививочный сертификат, содержащий все сведения об иммунизации».
Ориентировочно у 7% пациентов наблюдается повышение температуры. Это связано с индивидуальной реакцией на препарат. Жаропонижающее можно принимать при температуре от 38,5°. Но, как правило, она остаётся в пределах 37,5°. Через две недели после второй прививки можно идти на природу.
«Второе серьёзное заболевание, передающееся с клещами, это боррелиоз. Он опасен в первую очередь воспалением суставов. После присасывания клеща на коже остаётся специфическая эритема (покраснение) размером от 8 до 20 см. В обязательном порядке следует показаться врачу», — рекомендует Вадислав Семериков.
Инфицированность клещей боррелиозом составляет 41−42%.