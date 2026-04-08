Ветераны программы «Сибирский характер» проводят уроки мужества для школьников Красноярского края

В Красноярском крае участники кадровой программы «Сибирский характер» проводят уроки мужества в школах, встречаются с подростками в библиотеках и молодежных центрах, а также помогают готовиться к военно-патриотическим соревнованиям «Зарница 2.0». Так, в Емельяновском округе со школьниками общается Сергей Гребенюк, в Железногорске о предпосылках специальной военной операции рассказывает Яков Федюшин. В Манском районе Руслан Лишанков занимается систематизацией патриотических мероприятий, а в Красноярске встречи с учениками проводят Дмитрий Работников и Константин Апушников. Мы видим, что можем помочь в этой сфере и образовательным учреждениям, и молодежным центрам. Для этого разрабатываем проект, направленный на подготовку ветеранов СВО к патриотическому воспитанию. Чтобы ветераны могли применить свои знания, — рассказал участник «Сибирского характера» Руслан Лишанков. Отметим, что программа «Сибирский характер» стартовала в сентябре 2025 года и рассчитана на год обучения. Всего в ней участвуют 60 ветеранов, которые проходят лекции, выбирают направления для развития и параллельно включаются в социальные проекты. В мае участники представят собственные проекты, над которыми работали несколько месяцев. Они затрагивают не только патриотическое воспитание, но и вопросы экологии, экономики, социальной сферы, а также адаптации бойцов.