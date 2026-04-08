В Железнодорожных воротах «Хранителей руин» в Калининграде пройдёт фестиваль «Тепло»

В Железнодорожных воротах в Калининграде пройдёт фестиваль «Тепло. Весенняя встреча». На мероприятии запланированы мастер-классы, лекции, ярмарка мастеров и экскурсии. Информацию об этом выложили в своём телеграм-канале «Хранители руин».
Фестиваль состоится в выходные, 11 и 12 апреля. Посетить ярмарку могут все желающие с 11 и до 18 часов. Гостям предложат не только большой выбор изделий ручной работы от мастеров Калининграда, но и разные развлечения.
Программа мероприятия:
11 апреля.
Мастер-классы.
12:00 — Мастер-класс по макраме «Ангел» (800 рублей; 60 минут)13:00 — Мастер-класс «Свеча из пчелиного воска с травами» (500 рублей; 40−60 минут)13:00−15:00 — Аквагрим для всех желающих в порядке живой очереди.
Лекции.
15:00 — Николай Перкусов, экскурсовод, культуролог, исследователь фортификации. Лекция «Штурм Кёнигсберга в апреле 1945 г.»16:00 — Василий Плитин, создатель и руководитель проекта «Хранители руин». Лекция «Место исторических руин в ландшафте Калининградской области»17:00 — «Загадки прошлого»: истории о предметах старого быта с коллекционером Александром Катерушей.
Экскурсии.
11:00 — Николай Перкусов. Экскурсия «От площади Победы до Парка Победы» (1000 рублей; 2−2,5 часа)16:00 — Николай Перкусов. Экскурсия «Железнодорожные ворота в деталях» (500 рублей; 60 минут).
12 апреля.
Мастер-классы.
12:00 — Мастер-класс по макраме «Ангел» (800 рублей; 60 минут)13:00 — Мастер-класс по каллиграфии (500 рублей; 60 минут)13:00−15:00 — Аквагрим для всех желающих в порядке живой очереди.
Лекции.
15:00 — Квиз «Питер Брейгель Старший: Нидерландские поговорки» от проекта «Культур-мультур»16:00 — Юлия Садовская. Презентация проекта «Биосфера Балтики»17:00 — Квиз «80 лет Калининградской области».
Экскурсии.
11:00 — Евгений Мосиенко. Экскурсия «Железнодорожный путь: от Южного вокзала до Железнодорожных ворот» (1500 рублей; с 11:00 до 14:00)16:00 — Николай Перкусов. Экскурсия «Железнодорожные ворота в деталях» (500 рублей; 60 минут).
Организатором фестиваля вместе с «Хранителями руин» стало арт-пространство калининградских мастеров «Тайник». Ранее творческое объединение встречало гостей в казармах Кронпринц, но в марте 2026 года было вынуждено приостановить свою работу. Сейчас мастера готовятся к открытию нового места — в Астрономическом бастионе.
Железнодорожные ворота являются объектом культурного наследия регионального значения. Это одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда, которые считаются частью оборонительных сооружений Кёнигсберга. В конце 2022 года власти выделили два миллиона рублей на создание культурного центра «Хранителей руин». В августе 2023 года волонтёрское движение открыло там свой штаб.
Железнодорожные ворота построили в 1869 году. Они расположены под проезжей частью Гвардейского проспекта, рядом с памятником 1200 гвардейцам. Девять лет назад на памятнике провели реконструкцию. С 2017 года в помещениях располагался планетарий. В мае 2022 года договор аренды расторгли.
