Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рената Литвинова вернулась в Москву: миллион ушёл на омоложение

Рената Литвинова, ранее покинувшая Россию, приезжает в Москву для прохождения косметологических процедур и уже потратила на них около миллиона рублей.

Рената Литвинова, ранее покинувшая Россию, приезжает в Москву для прохождения косметологических процедур и уже потратила на них около миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным источника, 59-летняя актриса регулярно посещает медицинские центры столицы. В частности, в одной из криоклиник она была 58 раз, где оставила около 970 тысяч рублей. Последний визит, как уточняется, состоялся перед новогодними праздниками.

Среди процедур, которые проходит Литвинова, — инъекции углекислого газа, ксенонотерапия, криовоздействие с экстремально низкими температурами и плацентарная терапия. В клиниках утверждают, что такие методы применяются для укрепления организма и поддержания общего состояния.

Ранее сообщалось о финансовых трудностях бизнеса актрисы в России. Компания «Рида Косметикс» по итогам прошлого года зафиксировала убыток в размере 5,3 миллиона рублей. Последний раз прибыль предприятие показывало в 2021 году.

При этом, по данным источников, Литвинова получила доход от банковских вкладов в России — около 3,1 миллиона рублей за последние четыре года. Общая сумма средств на счетах в российских банках оценивается в 22,6 миллиона рублей.

Также за актрисой сохраняется недвижимость в Москве на сумму около 203 миллионов рублей. В собственности — дом в Троицке и две квартиры. Помимо этого, у неё есть автомобиль Lexus стоимостью порядка 4 миллионов рублей.

Читайте также: Дожить до 120 лет пока не получится — ученый заявил о пределе медицины.