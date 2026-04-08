Рената Литвинова вернулась в Москву: миллион ушёл на омоложение

Рената Литвинова, ранее покинувшая Россию, приезжает в Москву для прохождения косметологических процедур и уже потратила на них около миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным источника, 59-летняя актриса регулярно посещает медицинские центры столицы. В частности, в одной из криоклиник она была 58 раз, где оставила около 970 тысяч рублей. Последний визит, как уточняется, состоялся перед новогодними праздниками.
Среди процедур, которые проходит Литвинова, — инъекции углекислого газа, ксенонотерапия, криовоздействие с экстремально низкими температурами и плацентарная терапия. В клиниках утверждают, что такие методы применяются для укрепления организма и поддержания общего состояния.
Ранее сообщалось о финансовых трудностях бизнеса актрисы в России. Компания «Рида Косметикс» по итогам прошлого года зафиксировала убыток в размере 5,3 миллиона рублей. Последний раз прибыль предприятие показывало в 2021 году.
При этом, по данным источников, Литвинова получила доход от банковских вкладов в России — около 3,1 миллиона рублей за последние четыре года. Общая сумма средств на счетах в российских банках оценивается в 22,6 миллиона рублей.
Также за актрисой сохраняется недвижимость в Москве на сумму около 203 миллионов рублей. В собственности — дом в Троицке и две квартиры. Помимо этого, у неё есть автомобиль Lexus стоимостью порядка 4 миллионов рублей.
