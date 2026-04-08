Нижегородские работодатели чаще всего предлагают соискателям ДМС и обучение

В вакансиях они также упоминают подарки детям, корпоративное питание и мобильная связь.

Источник: Живем в Нижнем

Самыми частыми бонусами для соискателей в Нижегородской области стали ДМС и обучение за счет компании. Также работодатели предлагают подарки детям сотрудников, корпоративное питание и мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

В компаниях региона используют и другие инструменты мотивации. Среди них — помощь в сложной жизненной ситуации, доставка до места работы и обратно, обеспечение автомобилем и жильем. Редкими бонусами являются корпоративная пенсия, спорт, путевка в санаторий и помощь с переездом.

Уточняется, что ДМС и обучение за счет компании встречается в каждой шестой-седьмой организации региона. Доступность бонусов напрямую связана с уровнем должности, которую занимает сотрудник. Например, дополнительное медицинское страхование чаще предусмотрено для среднего менеджмента, рядовых офисных работников и высшего менеджмента.

Ранее мы писали, что соискатели получили от нижегородских работодателей 519 тысяч приглашений.