Нижегородские работодатели чаще всего предлагают соискателям ДМС и обучение

Самыми частыми бонусами для соискателей в Нижегородской области стали ДМС и обучение за счет компании. Также работодатели предлагают подарки детям сотрудников, корпоративное питание и мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
В компаниях региона используют и другие инструменты мотивации. Среди них — помощь в сложной жизненной ситуации, доставка до места работы и обратно, обеспечение автомобилем и жильем. Редкими бонусами являются корпоративная пенсия, спорт, путевка в санаторий и помощь с переездом.
Уточняется, что ДМС и обучение за счет компании встречается в каждой шестой-седьмой организации региона. Доступность бонусов напрямую связана с уровнем должности, которую занимает сотрудник. Например, дополнительное медицинское страхование чаще предусмотрено для среднего менеджмента, рядовых офисных работников и высшего менеджмента.
