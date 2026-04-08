Священник Бородин объяснил, что нужно обязательно сделать в Чистый четверг

Великий четверг — это важнейший день Страстной седмицы, когда христиане вспоминают Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии и другие значимые события из жизни Иисуса Христа. В этот день верующие стараются причаститься, завершить домашние дела и подготовиться к Пасхе. Однако возникает вопрос: что важнее — чистота в доме или чистота души? И как связаны церковные обряды и народная традиция мыться именно в Великий четверг?