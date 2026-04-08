Священник Бородин объяснил, что нужно обязательно сделать в Чистый четверг

Великий четверг — это важнейший день Страстной седмицы, когда христиане вспоминают Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии и другие значимые события из жизни Иисуса Христа. В этот день верующие стараются причаститься, завершить домашние дела и подготовиться к Пасхе. Однако возникает вопрос: что важнее — чистота в доме или чистота души? И как связаны церковные обряды и народная традиция мыться именно в Великий четверг?
В 2026 году Великий четверг приходится на 9 апреля. Этот день определяется в зависимости от даты Пасхи, которая в том же году выпадает на 12 апреля.
События Великого четверга.
Великий четверг — это день, когда верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа. Согласно Евангелию, в этот день Спаситель провел Тайную вечерю с учениками, на которой дал им последние наставления.
На этой вечере Христос установил главное таинство Церкви — Евхаристию. Он преломил хлеб и сказал: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предаётся», а затем дал чашу с вином и произнёс: «Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Также в этот вечер Иисус омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и служения ближним. Затем Он предсказал предательство Иуды Искариота, который впоследствии привел стражников и указал на Учителя поцелуем. После этого Иисус был взят под стражу и отправился в Гефсиманский сад, где в сильном душевном борении молился Богу.
Духовное очищение в Чистый четверг.
В Чистый четверг верующие стремятся причаститься. Это действие имеет глубокий смысл, так как именно в этот день Христос установил таинство Евхаристии.
Как рассказал 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин, подготовка к причастию включает в себя пост и чтение молитв «Последование ко Святому Причащению». Важно отметить, что причастие очищает душу от грехов через покаяние и исповедь. Исповедь — это таинство, в котором верующий открывает свои грехи перед Богом через священника.
После исповеди, которая обычно совершается накануне причастия, верующий приходит к Богу, смиряя свою гордыню. В день причастия с полуночи запрещается есть и пить.
Литургия и таинство Причастия.
Во время литургии, после слов «Со страхом Божиим и верою приступите!», прихожане выстраиваются в очередь для причастия. Дети, мужчины и женщины подходят по очереди. Руки складываются крестообразно на груди, и священнослужитель специальной ложкой (лжицей) вкладывает причастие в рот из чаши. Верующему следует проглотить частицу, не разжёвывая, и поцеловать край чаши. Затем он запивает причастие водой с вином и съедает просфору.
Освящение мира.
Ещё одним важным событием Великого четверга является освящение мира — сложного состава из масел и трав, который используется в таинстве миропомазания. В начале Страстной недели в Малом соборе Донского монастыря в Москве начинают готовить миро. Этот процесс длится несколько дней, а освящение проводится в Великий четверг Святейшим Патриархом.
Освящённое миро раздают по всем епархиям и приходским храмам. Оно используется для помазания новокрещённых во время таинства миропомазания, когда на человека нисходит Святой Дух.
Великий четверг: очищение и подготовка к Пасхе.
Великий четверг, известный как Чистый четверг, отмечает омовение ног Иисусом Христом своим ученикам. Этот акт смирения стал символом служения и любви. В народе этот день связан с очищением души и тела: люди моются, убирают дом и готовятся к Пасхе.
Однако священник Федор Бородин подчёркивает, что главное в Чистый четверг — причастие, которое очищает душу и приближает к Богу. После службы можно заняться уборкой, но важнее сосредоточиться на духовных аспектах праздника.
Также в этот день начинают готовить куличи, творожные пасхи и красить яйца, что помогает отвлечься от повседневных забот и задуматься о жертве Христа.
Страстная пятница, день распятия и смерти Иисуса, требует особого внимания и тишины. В этот день верующие вспоминают о страданиях Христа и проводят время в молитве и размышлениях.