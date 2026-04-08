Жена пропавшего Героя России рассказала, что происходило дома перед его исчезновением: «5 апреля у нас годовщина»

Пропавший Герой России Алексей Асылханов, который пропал несколько дней назад, не получал никаких угроз и ни с кем не ссорился. Об этом ТАСС сообщила жена пропавшего Валерия.
«Думаю, что нет», — ответила Валерия на вопрос, получал ли ее муж угрозы и не ссорился ли сем-либо.
Валерия отметила, что накануне исчезновения обстановка была спокойной, муж вел себя как обычно.
«Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть. Большого праздника не планировалось», — добавила Валерия.
В городе Юрга Кемеровской области пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов. Ветеран специальной военной операции (СВО) вышел из дома 3 апреля и не вернулся.
Накануне Следственный комитет Кузбасса начал проводить проверку по факту пропажи ветерана спецоперации Алексея Асылханова, поиски которого продолжаются уже четвертый день.