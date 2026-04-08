От БАДов до техники: Какие товары исчезнут из продажи в России с 1 мая 2026 года

Под запрет или жёсткий контроль попадут:
БАДы и спортивное питание с веществами, ранее не требующими регистрации как лекарства;Псевдомедицинские приборы и тест-системы без сертификации;Химические средства (очистители, растворители, аэрозоли), которые потребуют новой упаковки, маркировки или продажи через спецмагазины с инструктажем; «Серая» одежда, обувь, косметика и бытовая техника без оформленных кодов.
Для большинства покупателей изменения будут незаметны: продукты, массовая бытовая химия, гигиена и детские товары останутся в продаже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперты советуют внимательнее относиться к добавкам и устройствам: если товар исчез с полки после ужесточения — к нему возникли вопросы. Специализированные продукты (БАДы, медизделия) лучше покупать в профильных точках или аптеках, избегая сомнительных онлайн-магазинов и перекупщиков. Целью обновления правил станет очищение массового ритейла от спорных и потенциально опасных товаров.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.