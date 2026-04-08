Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От БАДов до техники: Какие товары исчезнут из продажи в России с 1 мая 2026 года

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах может измениться ассортимент из-за новых требований техрегламентов, санитарных норм и маркировки. Некоторые товары могут исчезнуть из открытой продажи или перейти в специализированные точки с усиленным контролем.

Под запрет или жёсткий контроль попадут:

БАДы и спортивное питание с веществами, ранее не требующими регистрации как лекарства;Псевдомедицинские приборы и тест-системы без сертификации;Химические средства (очистители, растворители, аэрозоли), которые потребуют новой упаковки, маркировки или продажи через спецмагазины с инструктажем; «Серая» одежда, обувь, косметика и бытовая техника без оформленных кодов.

Для большинства покупателей изменения будут незаметны: продукты, массовая бытовая химия, гигиена и детские товары останутся в продаже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты советуют внимательнее относиться к добавкам и устройствам: если товар исчез с полки после ужесточения — к нему возникли вопросы. Специализированные продукты (БАДы, медизделия) лучше покупать в профильных точках или аптеках, избегая сомнительных онлайн-магазинов и перекупщиков. Целью обновления правил станет очищение массового ритейла от спорных и потенциально опасных товаров.

Ранее сообщалось, что рост цен на энергоресурсы не отразится на стоимости продуктов в России. Последствия коснутся исключительно индекса цен производителей и экспортных позиций, а не продовольственного рынка.

