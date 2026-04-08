Прощание с погибшей учительницей в Пермском крае пройдет 9 апреля

Прощание с педагогом Добрянской школы № 5 Пермского края Олесей Багутой, погибшей после нападения ученика, пройдет 9 апреля. Об этом сообщил глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.
Церемония прощания с учительницей пройдет во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина. Начало — 10:00 мск.
В 11:00 мск в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоится отпевание. А в 13:30 мск начнется поминальный обед в ресторане «Старый город».
«Олеся Петровна останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал ее, как добрый, мудрый и отзывчивый человек. Светлая память», — написал Антонов на своей странице во «ВКонтакте».
Нападение произошло утром 7 апреля. У входа в школу 17-летний подросток ранил ножом своего классного руководителя. Учительницу доставили в больницу тяжелом состоянии. Однако медикам не удалось ее спасти.
Школьника задержали. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), но позднее переквалифицировали на ч. 1 ст. 105 УК (убийство).
