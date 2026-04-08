Двух штук хватит: За какие растения на даче грозит штраф до 300 тысяч рублей

Под запрет попадают также ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей, эфедра и ряд других растений. За их незаконное выращивание предусмотрена уголовная ответственность. Наказание включает штраф до 300 тысяч рублей (или в размере зарплаты осуждённого за период до двух лет), обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
Леонова уточнила, что ответственность наступает при выращивании в крупном размере. При этом порог существенно различается в зависимости от вида растения: для гавайской розы, голубого лотоса и мимозы хостилис достаточно 10 и более экземпляров, тогда как для кактусов, содержащих мескалин, — всего двух.
Кроме того, граждане обязаны уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения после получения официального предписания уполномоченных органов. Невыполнение этого требования влечёт административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Рослесхоз ранее включил американский (ясенелистный) клён в список опасных инвазивных растений. Приказ начнёт действовать с 1 сентября 2026 года и обяжет собственников выявлять и уничтожать такие растения на своих участках. При этом юристы поясняют: документ касается только лесных угодий и особо охраняемых природных территорий. Для остальных земель перечни инвазивных видов должны устанавливать регионы.
