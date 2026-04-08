Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвоздики и розы из Китая украсят Хабаровский край после фитоконтроля

Гвоздики и розы стали самыми популярными.

В Хабаровский край под контролем Приморского межрегионального управления Россельхознадзора поступило более 148 тысяч цветов из Китая, сообщает ведомство.

Самыми востребованными оказались гвоздики — их среди завезённой продукции 68,1 тыс. штук. На втором месте по популярности — разнообразные виды роз, которых поступило 25,2 тыс. штук. Кроме того, в регион привезли хризантемы, лилии, гортензии, герберы, декоративную зелень и другие растения, всего 25 наименований.

Госинспектора Россельхознадзора отобрали образцы цветов и передали их на проверку в Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». По заключению специалистов, все партии соответствуют фитосанитарным требованиям России.