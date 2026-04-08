Москвичам пообещали сырую погоду в середине недели

В Москве в среду, 8 апреля, ожидается прохладная и сырая погода — днем около 6 , относительная влажность воздуха порядка 80%.
По данным «Яндекс Погоды», дует северо-западный ветер со скоростью 3−4 м/с, возможны порывы до 7 м/с, пройдут преимущественно небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Атмосферное давление будет близко к 743 мм рт. ст.
До конца недели в столичном регионе сохранится прохладная погода с постепенным потеплением к выходным. Днем температура повысится с 3−6 °C в четверг и пятницу до 10−12 °C к воскресенью, ночные значения составят от 0 до 6 .
В первой половине периода ожидаются преимущественно умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в субботу местами пройдет легкий дождь, к воскресенью осадков в целом не прогнозируется. Атмосферное давление останется повышенным, в пределах 746−756 мм рт. ст.
