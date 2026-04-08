Стало известно, кому платят зарплату от 100 тысяч в Красноярском крае

Лидером по уровню зарплат стали руководители групп разработки.

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2026 года. Самые высокие доходы в Красноярском крае — у топ-менеджеров, ИТ-специалистов и вахтовых работников.

Лидером по уровню зарплат стали руководители групп разработки — им платят около 450 тысяч рублей в месяц. Также в числе наиболее оплачиваемых профессий: сварщики (246 700 рублей), специалисты по сертификации (217 500 рублей), геологи (213 600 рублей) и машинисты (205 300 рублей). Доход около 200 тысяч рублей предлагают геодезистам, зоотехникам, руководителям строительных проектов и консультантам по стратегии.

По уровню медианной зарплаты Красноярский край занял второе место в Сибири — 86 300 рублей. Выше показатель только в Республике Тыва (89 700 рублей).

Ранее мы сообщали, что почти 3 тысячи работающих мам в Красноярском крае получили выплаты.