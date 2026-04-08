В Белгородской области начались весенние лесовосстановительные работы

Их проведут на территории площадью 110,8 га.

Источник: Национальные проекты России

Весенние лесовосстановительные работы стартовали в Белгородской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природопользования региона.

Мероприятия будут проводить на территории 13 лесничеств. Все работы запланированы с учетом почвенно-климатических особенностей каждой территории и направлены на повышение экологической устойчивости лесных экосистем. Они пройдут на площади 110,8 га. Там проведут в том числе искусственное лесовосстановление и лесоразведение.

Для работ будет использован посадочный материал, выращенный в лесных питомниках Белгородской области. Такие сеянцы адаптированы к местным условиям, это обеспечивает высокую приживаемость, устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам среды. Регулярное проведение таких работ позволяет компенсировать вырубку деревьев, улучшать экологическую обстановку и сохранять биологическое разнообразие региона.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.