В Красноярске стартовали съемки видеоинтервью второго сезона проекта «Продолжение следует 2.0»

Съемки видеоинтервью прошли в медиацентре Дома журналистов при поддержке агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Первыми героями съемок в Красноярске стали:
Людмила Александровна Килина — ветеран труда, 34 года посвятившая Красноярскому металлургическому заводу. Прошла путь от инженера-нормировщика до директора по персоналу.
Василий Васильевич Куимов — профессор, доктор экономических наук, и сегодня не оставляющий научную деятельность и преподавание в СФУ, бывший заместитель главы Красноярска, ректор Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».
Проект создает новые форматы контента, в которых школьники не только знакомятся с живыми историями старшего поколения, но и с помощью вебинаров учатся профессиональной журналистике, развивают навыки общения и критического мышления. Уже сейчас читатели «ФедералПресс» и подписчики пабликов «Продолжение следует 2.0» могут оценить и другие результаты работы юных медийщиков по ссылке на плейлист проекта.
Параллельно съемки проходят в 7 городах Трудовой доблести Урала и Сибири: Екатеринбурге, Красноярске, Кургане, Новосибирске, Омске, Тюмени и Челябинске.
«Продолжение следует 2.0» — межрегиональная инициатива, объединяющая школьников и ветеранов труда для создания медиаконтента, сохранения исторической памяти и развития профессиональных навыков молодежи. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив с участием «Движения Первых».
Фото: ФедералПресс / Семен Зык.