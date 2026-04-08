В Красноярске стартовали съемки видеоинтервью второго сезона проекта «Продолжение следует 2.0»

НОВОСИБИРСК, 8 апреля, ФедералПресс. Участники проекта «Продолжение следует 2.0» медиахолдинга «ФедералПресс» стали первыми выпускниками в Красноярском крае. Семен Зык и Полина Самойлова пообщались с Ветеранами труда о житейских ценностях, профессиональном самоопределении, любви и справедливости.

Съемки видеоинтервью прошли в медиацентре Дома журналистов при поддержке агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Первыми героями съемок в Красноярске стали:

Людмила Александровна Килина — ветеран труда, 34 года посвятившая Красноярскому металлургическому заводу. Прошла путь от инженера-нормировщика до директора по персоналу.

Василий Васильевич Куимов — профессор, доктор экономических наук, и сегодня не оставляющий научную деятельность и преподавание в СФУ, бывший заместитель главы Красноярска, ректор Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».

Проект создает новые форматы контента, в которых школьники не только знакомятся с живыми историями старшего поколения, но и с помощью вебинаров учатся профессиональной журналистике, развивают навыки общения и критического мышления. Уже сейчас читатели «ФедералПресс» и подписчики пабликов «Продолжение следует 2.0» могут оценить и другие результаты работы юных медийщиков по ссылке на плейлист проекта.

Параллельно съемки проходят в 7 городах Трудовой доблести Урала и Сибири: Екатеринбурге, Красноярске, Кургане, Новосибирске, Омске, Тюмени и Челябинске.

«Продолжение следует 2.0» — межрегиональная инициатива, объединяющая школьников и ветеранов труда для создания медиаконтента, сохранения исторической памяти и развития профессиональных навыков молодежи. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив с участием «Движения Первых».

Фото: ФедералПресс / Семен Зык.