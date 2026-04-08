Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена на нефть улетела вниз на 13−16% после перемирия Ирана и США

Цены на нефть продолжили резкое падение после объявления о временном перемирии между США и Ираном. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Источник: Life.ru

Котировки марки Brent на минимуме потеряли до 13−16%, опускаясь примерно до $91,7 за баррель на бирже ICE. По данным The New York Times, нефть сорта WTI также подешевела — более чем на 9%, до уровня около $102 за баррель.

На этом фоне российская нефть, напротив, достигла максимальных значений за более чем 13 лет. Её стоимость без учёта логистики оказалась почти вдвое выше среднего уровня — порядка $59 за баррель.

Ранее рынок демонстрировал противоположную динамику: с начала конфликта на Ближнем Востоке цены выросли с $65 до $100 за баррель. В марте рост стал самым значительным с 1983 года, а средняя цена Brent достигала $103. А после новостей о перемирии между США и Ираном цены на нефть резко снизились. Brent упала ниже $92 за баррель впервые с конца марта, а WTI подешевела более чем на 16%.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше