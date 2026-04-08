Цена на нефть улетела вниз на 13−16% после перемирия Ирана и США

Котировки марки Brent на минимуме потеряли до 13−16%, опускаясь примерно до $91,7 за баррель на бирже ICE. По данным The New York Times, нефть сорта WTI также подешевела — более чем на 9%, до уровня около $102 за баррель.
На этом фоне российская нефть, напротив, достигла максимальных значений за более чем 13 лет. Её стоимость без учёта логистики оказалась почти вдвое выше среднего уровня — порядка $59 за баррель.
Ранее рынок демонстрировал противоположную динамику: с начала конфликта на Ближнем Востоке цены выросли с $65 до $100 за баррель. В марте рост стал самым значительным с 1983 года, а средняя цена Brent достигала $103. А после новостей о перемирии между США и Ираном цены на нефть резко снизились. Brent упала ниже $92 за баррель впервые с конца марта, а WTI подешевела более чем на 16%.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях — ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.