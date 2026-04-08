Официально стартовала программа «Юные дипломаты» между городами Китая и России

Запуск онлайн-программы «Юные дипломаты» стал ярким примером межрегионального взаимодействия в рамках Года китайско-российского образования, а также обогатил содержание партнерских связей между городами Цицикар и Чита. В дальнейшем педагоги и учащиеся двух учебных заведений будут проводить регулярные ежемесячные онлайн-встречи. Это будет способствовать углублению взаимопонимания и укреплению дружбы между молодежью двух стран, придаст новый импульс развитию китайско-российского сотрудничества в сфере образования и заложит прочную основу для долгосрочного взаимодействия между городами-партнерами, сообщает сайт «Партнеры».