Волгоградцам грозят чикунгунья и Зика в тропиках: как уберечься

Самая большая угроза — для будущих мам. Вирус Зика проникает через плаценту и способен вызвать у ребенка уменьшение черепа, отставание в развитии, проблемы со зрением и слухом. Еще один риск — синдром Гийена-Барре, при котором паралич начинается с ног и добирается до дыхательных мышц. В 70% случаев Зика вообще не дает симптомов, но это не делает его безопаснее. Чикунгунья заявляет о себе резко: температура до 39−40 градусов, сильные боли в суставах, особенно в кистях и стопах.