Волгоградцам грозят чикунгунья и Зика в тропиках: как уберечься

Мечтаете о пляжном отдыхе в тропиках? Волгоградцам, которые собрались в Таиланд, Индию или другие жаркие страны, врачи напоминают: комары там переносят две инфекции — лихорадки чикунгунья и Зика. Прививок от них нет, а осложнения в тяжелых случаях могут остаться на всю жизнь.
Самая большая угроза — для будущих мам. Вирус Зика проникает через плаценту и способен вызвать у ребенка уменьшение черепа, отставание в развитии, проблемы со зрением и слухом. Еще один риск — синдром Гийена-Барре, при котором паралич начинается с ног и добирается до дыхательных мышц. В 70% случаев Зика вообще не дает симптомов, но это не делает его безопаснее. Чикунгунья заявляет о себе резко: температура до 39−40 градусов, сильные боли в суставах, особенно в кистях и стопах.
Острая фаза тянется 3−10 суток. Летальных исходов немного — около 0,1%, но людям старше 65 лет и малышам болезнь дается тяжелее. Специфического лечения нет, врачи лишь облегчают симптомы.
Как уберечься? Носите одежду с длинным рукавом, пользуйтесь репеллентами и противомоскитными сетками. Парам, которые планируют беременность, стоит выждать минимум 8 недель после возвращения из опасных регионов. Если мужчина переболел Зика, беременность лучше отложить на 6 месяцев — вирус передается половым путем и сохраняется в семенной жидкости больше 2 недель после выздоровления. Беременным врачи настоятельно советуют не ехать в страны, где зафиксирована лихорадка Зика.
На российской границе уже действует система «Периметр», которая выявляет пассажиров с признаками инфекций. Но главная ответственность — на вас: если после тропиков поднялась температура, появилась сыпь или заболели суставы, сразу идите к врачу и расскажите, где отдыхали.
Быстрая диагностика и назначение лечения избавят от тяжелых последствий, — напоминают специалисты Волгоградского Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о смертельной болезни животных, из-за которой ввели карантин.