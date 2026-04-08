Волгоградцам рассказали об опасности лихорадки чикунгунья и вируса Зика

Волгоградцам напомнили о важности защиты от укусов комаров, способных переносить такие опасные болезни, как лихорадка чикунгунья и вирус Зика. Инкубационный период этих недугов составляет от трех до двенадцати дней, а симптомы бывают разными: от легкого недомогания до высокой температуры и сильных болей в суставах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Роспотребнадзор.
Передаются эти инфекции человеку через укусы комаров. Чикунгунья от человека к человеку не распространяется, а вот вирус Зика может передаваться половым путем и через плаценту, что особенно опасно для беременных женщин. Пока в России завозных случаев не зафиксировали.
При лихорадке чикунгунья у человека поднимается температура, появляются сильные боли в суставах и мышцах, головная боль, тошнота и сыпь. Обычно болезнь протекает в легкой или средней форме, а летальные случаи очень редки.
Вирус Зика чаще всего проявляется в легкой форме, но он крайне опасен для будущих мам. Чтобы избежать заражения, защищайтесь от укусов комаров: носите закрытую одежду, используйте репелленты, устанавливайте сетки на окна и применяйте аэрозоли и фумигаторы. Беременным женщинам и парам, планирующим беременность, врачи советуют избегать поездок в страны, где зарегистрированы случаи вируса Зика.