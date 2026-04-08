Хирург «Балтика»: В зоне СВО боеприпасы начиняют болтами и колючей проволокой

Украинские военные используют боеприпасы, начинённые посторонними металлическими предметами. Об этом РИА Новости сообщил хирург медицинской роты 11-го танкового полка с позывным «Балтика».
По его словам, при взрывах такие снаряды разлетаются не только стандартными осколками, но и дополнительными поражающими элементами — обрезанными болтами, винтами, шурупами и даже колючей проволокой. Медик отметил, что неоднократно сталкивался с подобными случаями на практике, извлекая из тел раненых нестандартные фрагменты. Особую опасность, по его словам, представляют мелкие элементы.
«Входные отверстия где-то в одном месте, они маленькие, мы понимаем, что эти осколочки, которые прилетели, они были диаметром не больше сантиметра, но нанесли такие повреждения протяжённые, длительные. Даже предугадать было сложно ход этого раневого канала… Коварство этих ранений ещё состоит в том, что мы никогда не знаем, какой осколок будет, что он из себя представляет», — рассказал медик.
