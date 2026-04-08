Нижегородцам с детьми отказали в переправе через Оку

Среди тех, кто остался на берегу, были и семьи с детьми. На кадрах видно, как разочарованные пассажиры, повышая голос, пытаются убедить персонал парома пропустить их на борт. Одна из женщин плачет от досады. Однако, несмотря на эмоциональные уговоры, экипаж остался непреклонен, ссылаясь на правила безопасности и установленный порядок работы.