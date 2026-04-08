Нижегородцам с детьми отказали в переправе через Оку

На паромной переправе, связывающей Павлово и Тумботино в Нижегородской области, возник конфликт. Группа людей, прибывших к пристани вечером, не смогла воспользоваться услугами парома. Экипаж отказал им в посадке, мотивируя это окончанием работы судна по измененному графику. Видео опубликовал Telegram-канал «Мое Павлово».
По словам свидетелей, разместивших информацию в социальных сетях, ожидавших последнего рейса для возвращения домой, сотрудники переправы сообщили, что все запланированные отправления на день завершены. Причиной смещения графика, как объяснили пассажирам, стало увеличение уровня воды в Оке, что привело к переносу времени последнего рейса на час раньше.
Администрация Павловского округа ранее информировала о введении нового расписания паромной переправы, действующего с 7 апреля. Согласно ему, последний рейс из Павлова теперь отправляется не позднее 20:00. На видеозаписи, опубликованной в сети, запечатлен момент, когда член экипажа объявляет о завершении рейсов, и просит людей освободить пирс.
Среди тех, кто остался на берегу, были и семьи с детьми. На кадрах видно, как разочарованные пассажиры, повышая голос, пытаются убедить персонал парома пропустить их на борт. Одна из женщин плачет от досады. Однако, несмотря на эмоциональные уговоры, экипаж остался непреклонен, ссылаясь на правила безопасности и установленный порядок работы.
Представители властей округа напоминают, что в период паводка движение паромов может корректироваться в целях обеспечения безопасности. Жителей призывают заблаговременно проверять актуальное расписание и планировать свои поездки, учитывая возможные изменения, чтобы избежать ситуаций, когда приходится оставаться на берегу без возможности переправиться.
Ранее несколько мостов в Семёновском округе затопило 7 апреля. Погибших и пострадавших от паводка в Нижегородской области нет.