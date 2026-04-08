Стало известно, сколько россиян сидят в тюрьмах Италии

По состоянию на 31 марта в заключении находятся 48 мужчин и две женщины из РФ. Из них 15 человек остаются в ожидании окончательного приговора. Доля россиян составляет 0,2% от общего числа заключенных в Италии. При этом годом ранее в итальянских тюрьмах было 55 россиян, включая шесть женщин. Представитель Минюста отказался уточнить, по каким статьям осуждены соотечественники.