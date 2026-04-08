Стало известно, сколько россиян сидят в тюрьмах Италии

В исправительных учреждениях Италии содержатся 50 граждан Российской Федерации. Об этом свидетельствует статистика итальянского минюста, которую изучило РИА Новости.
По состоянию на 31 марта в заключении находятся 48 мужчин и две женщины из РФ. Из них 15 человек остаются в ожидании окончательного приговора. Доля россиян составляет 0,2% от общего числа заключенных в Италии. При этом годом ранее в итальянских тюрьмах было 55 россиян, включая шесть женщин. Представитель Минюста отказался уточнить, по каким статьям осуждены соотечественники.
Наибольшее число иностранцев в итальянских тюрьмах — граждане Марокко (4502 человека). Далее следуют Тунис, Румыния и Албания. Всего в итальянских тюрьмах содержатся 64 тысячи человек при лимите в 51 тысячу мест, из них 20 тысяч — иностранцы. В июле 2025 года в Италии рассматривали вариант альтернативного наказания для 10 тысяч заключенных.
