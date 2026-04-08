Компания Sony Pictures решила провести реорганизацию: под сокращение попадут даже топ-менеджеры

Variety: Sony Pictures Entertainment планирует сократить сотни сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Sony Pictures Entertainment готовится уволить сотни сотрудников по всему миру. Крупнейшая кинокомпания, в которой работает больше 12 тысяч человек, решила провести масштабную реорганизацию и сократить расходы. Увольнения затронут несколько подразделений, в том числе игровые шоу и неигровое телевидение. Об этом сообщает Variety.

В компании также планируют убрать должность исполнительного вице-президента по развитию комедийных проектов. На этом посту сейчас находится Колин Дэвис. В служебной записке руководство Sony Pictures Entertainment объяснило, что сокращает штат в одних направлениях, чтобы направить больше сил и денег в другие, которые считают ключевыми для будущего компании.

Источники, близкие к руководству, подчеркнули, что это не вынужденная мера из-за нехватки денег. По их словам, решение носит стратегический характер и направлено на рост в важных областях, таких как развитие франшиз и укрепление брендов.

Генеральный директор Sony Pictures Entertainment Рави Ахуджа отметил, что такие изменения требуют пересмотра структуры компании и перераспределения инвестиций. Он добавил, что некоторые сотрудники вынуждены будут покинуть компанию, и назвал эти решения непростыми.

Ранее стало известно о новом проекте студии. Британский режиссер Пол Кинг собирается снять фильм об игрушечном монстре Лабубу, который уже несколько лет очень популярен у детей во всем мире.